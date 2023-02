Chuva no litoral: Governo determina ‘mobilização 24 horas’ do DNIT para atuar em rodovias

BRASÍLIA - O Ministério dos Transportes determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) “mobilização 24 horas” das suas equipes para manter, de forma preventiva, atenção total às pontes, pontos críticos e possíveis áreas de risco nas rodovias federais das regiões mais afetadas pelas chuvas, de acordo com comunicado emitido na manhã desta segunda-feira, 20. O temporal inundou casas, interditou rodovias, provocou deslizamentos e fez vítimas no litoral de São Paulo.

No alerta, o ministério pede que qualquer pessoa que identificar situação aparente de risco por excesso de chuvas, tanto em rodovia federal como em estrada de ferro, reporte imediatamente o local ao DNIT, à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O Ministério dos Transportes informa também no comunicado que não faltarão recursos materiais e financeiros e pede aos motoristas que “não se arrisquem” nas estradas durante nos deslocamentos neste período de chuvas.

Chuva abre cratera em Ilhabela, litoral de SP. Foto: Caio Gomes/Tribuna do Povo

“Solicitamos muita atenção aos motoristas que precisam se deslocar durante esse período das chuvas, seja nas rodovias, seja no trânsito das cidades. O mais importante é sempre a segurança e a integridade física das pessoas”, diz o comunicado.

O ministério informou que está em contato com a ANTT e também com os ministérios da Justiça e da Integração e do Desenvolvimento Regional para atuar em conjunto com Polícia Rodoviária Federal e a Defesa Civil, em situação de eventual ocorrência, e também de forma antecipada, com soluções de engenharia ou de tráfego, se identificada situação de ameaça à estrutura de alguma estrada federal.

Segundo o Ministério dos Transportes, o apoio logístico do governo federal se estenderá aos operadores privados de rodovias concedidas que tenham sua trafegabilidade seriamente impactada ou interrompida.

Plano preventivo contra chuvas

No plano de 100 dias de governo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, incluiu uma ação de prevenção nas estradas para o período de chuvas.

Questionado pelo Estadão, o ministro afirmou que a rodovia Rio-Santos, uma das estradas com mais interdições por causa das chuvas, é administrada pelo governo de São Paulo, mas integra o plano preventivo no trecho da União, que foi concedido à iniciativa privada. Segundo o ministro, ela vem recebendo investimentos da concessionária.

Renan Filho está na região atingida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ações de vistoria. “O presidente Lula orientou a todos os ministros a nos mobilizarmos para ajudar o Estado de São Paulo e municípios”, afirmou.