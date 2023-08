Cingapura usa gelo para substituir ar-condicionado e reduzir emissões; veja outras tecnologias

Cingapura passou de um pântano lamacento com vilas de pescadores para uma metrópole insular que se gaba de ter uma das maiores rendas e densidades populacionais do mundo – em pouco mais de 150 anos. Mas o país precisará passar por um tipo de transformação diferente em menos de 30 anos para cumprir sua nova meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

A receita para o objetivo exige que o país mude para fontes de energia livres de carbono e capture quaisquer emissões residuais que não consiga mitigar totalmente. Entretanto, construir infraestruturas para fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, requer muito terreno, algo que Cingapura não tem.

É por isso que o país lançou a ideia de importar energia renovável de outras nações (até mesmo de lugares distantes como a Austrália) por meio de longos cabos submarinos. No entanto, o custo elevado e os obstáculos técnicos por trás de tais ideias significam que elas ainda não se tornaram realidade completamente.

O Climate Action Tracker, grupo de pesquisa que monitora as ações dos governos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, classifica atualmente o plano para o clima de Cingapura como “criticamente insuficiente”.

Embora a estratégia do país tenha seus críticos, ela teve avanços em vários aspectos e com os quais muitos países de pequenas ilhas podem aprender. Cingapura pôs em prática e ampliou algumas das tecnologias que vão ser cruciais para a sobrevivência de qualquer país insular no século 21. No mês passado, visitamos várias delas.

Redes de resfriamento e aquecimento urbano

Cinco andares abaixo das lojas de luxo do hotel Marina Bay Sands, o SP Group (empresa estatal de distribuição de eletricidade e gás no país) opera um refrigerador gigante. Ele fornece resfriamento para dezenas de arranha-céus e condomínios nas imediações, economizando uma quantidade enorme de espaço premium em cada edifício que, caso contrário, seria ocupado por equipamentos de ar-condicionado.

Cingapura importa parte da água que consome, mas também busca utilizar água da chuva e tornar a água do mar potável Foto: Reuters

Fundamentalmente, quanto maior a rede de resfriamento, mais eficiente em termos de energia ela pode ser. Em um teste, quando a SP Group conectou um edifício existente com seu próprio sistema de refrigeração, o uso de energia dele caiu 40%, disse Foo Yang Kwang, diretor de engenharia de soluções de energia sustentável do SP Group.

A instalação também pode atuar como um enorme acumulador de gelo. Durante os horários de pico, como à noite, a instalação conta com reservas de água enormes que podem ser resfriadas a temperaturas próximas de congelamento. Depois, durante o dia, ela pode diminuir o consumo de eletricidade ao usar a água congelada para abastecer a rede de resfriamento.

Usinas solares offshore

Como os painéis solares se tornaram mais baratos, eles estão sendo usados em todos os tipos de lugares. Uma proposta promissora é colocá-los em cima de corpos de água, o que acarreta em inúmeras vantagens. Cobrir um reservatório reduz a evaporação, ao mesmo tempo, colocar os painéis sobre a água os mantêm resfriados e aumenta a quantidade de energia que eles podem produzir.

Cingapura também está usando painéis solares em estruturas flutuantes em lagos e até mesmo em sua costa. Embora uma usina solar offshore possa enfrentar ondas grandes o suficiente para provocar a inutilização dos painéis, isso não impediu a EDP Renewables APAC de investir na ideia. A empresa é dona de uma usina solar flutuante de cinco hectares no Estreito de Jor, na costa norte de Cingapura, onde a interferência da água é administrável.

Construída durante a pandemia, a instalação com pico de 5 megawatts utiliza flutuadores de plástico cheios de ar para manter os painéis solares no lugar. Contudo, o sistema é flexível o suficiente para ondas de até dois metros de altura simplesmente atravessá-lo. A instalação, que custou mais de US$ 5,6 milhões, saiu mais cara do que se tivesse sido construída no solo em outros lugares, mas em Cingapura não há terreno suficiente para ser usado.

Dessalinização de água

Cingapura costumava adquirir a maior parte de sua água da Malásia, mas essa dependência agora foi reduzida para apenas cerca da metade de seu abastecimento necessário. O restante é feito a partir de água da chuva, reciclagem de águas residuais e tornando a água do mar potável. Essa última solução tem um gasto excessivo de energia, exigindo 3,5 kWh de eletricidade para cada mil litros ou muitas vezes mais do que seria necessário para purificar a água da chuva.

“Com as mudanças climáticas, os estresses térmico e hídrico são muito reais”, principalmente para uma ilha tropical, disse Melissa Low, pesquisadora do Centro de Soluções Climáticas Baseadas na Natureza da Universidade Nacional de Cingapura. “Algumas tecnologias que consomem bastante energia, como a dessalinização, são cruciais para Cingapura, portanto, precisamos torná-las mais eficientes em termos de energia.”

A PUB, responsável pela gestão da água de Cingapura, tem como objetivo reduzir o consumo de energia da dessalinização da água para 2 kWh para cada mil litros até 2025. Isso vai exigir o uso de tecnologias que ainda estão em estágios iniciais. Em um sinal positivo da viabilidade do projeto, a PUB diz que tem operado uma instalação-piloto que reduz o uso de energia da dessalinização para 1,65 kWh, o que é menos da metade da média da tecnologia atual.

“Como uma ilha pequena e de baixa altitude, Cingapura tem suas próprias circunstâncias únicas e sua trajetória de descarbonização deve ser diferente dos outros países”, disse Melissa. “As mudanças climáticas são uma questão existencial para Cingapura, por isso estamos procurando pelo maior número de soluções possíveis.”