Cingapura: polícia prende 10 pessoas por crimes financeiros e apreende milhões de dólares em espécie

Dez pessoas de China, Turquia, Chipre, Camboja e Vanuatu foram acusadas em tribunal na quarta-feira, 16, por suspeita de envolvimento em crimes, incluindo falsificação, lavagem de dinheiro e resistência à prisão em Cingapura, segundo informações do jornal local The Straits Times.

Os estrangeiros foram presos na terça-feira de manhã após uma operação em toda a ilha envolvendo mais de 400 oficiais. Acredita-se que os crimes tenham sido cometidos em conjunto. Na operação, foram apreendidos milhões de dólares em dinheiro, jóias, bolsas e relógios de luxo, computadores e celulares, entre outros itens. Os casos envolvendo todas as 10 pessoas foram adiados para a próxima semana.

Suspeitos

Su Haijin, 40 anos, cidadão cipriota, foi acusado de resistência à prisão. Após a prisão de Su, a polícia disse que apreendeu mais de US$ 2,1 milhões em dinheiro e emitiu ordens de proibição de disposição para 13 propriedades e cinco veículos com um valor estimado de mais de US$ 118 milhões. As autoridades também congelaram quatro contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de US$ 6,7 milhões, segundo o Straits Times.

Zhang Ruijin, 44 anos, e Lin Baoying, 43 anos, ambos cidadãos chineses, foram acusados cada um de um caso de falsificação. De acordo com a reportagem, Zhang supostamente possuía um passaporte estrangeiro emitido por São Cristóvão e Nevis, um país insular no Caribe. Lin alegadamente foi encontrada com passaportes estrangeiros emitidos pela República Dominicana e Turquia.

A polícia apreendeu mais de U$ 7,6 milhões em dinheiro e emitiu ordens de proibição de disposição para nove propriedades e cinco veículos com um valor estimado de mais de US$ 106 milhões.

Chen Qingyuan, 33 anos, cidadão cambojano, foi acusado de lavagem de dinheiro após sua prisão. Ele também supostamente possuía outros passaportes estrangeiros emitidos pela China e pela República Dominicana. A polícia apreendeu itens, incluindo quase US$ 600 mil em dinheiro e outras moedas estrangeiras, 23 peças de jóias e seis relógios de luxo.

Su Baolin, 41 anos, cidadão cambojano, foi acusado de uso de documento falsificado. Ele foi preso em uma GCB na Nassim Road. Ele alegadamente foi encontrado com um passaporte estrangeiro emitido pela China. Mais de US$ 777 mil em dinheiro, 33 bolsas e relógios de luxo, e 75 peças de jóias foram apreendidas. A polícia ainda congelou três contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de US$2,4 milhões.

Su Wenqiang, 31 anos, também cidadão cambojano, foi acusado de lavagem de dinheiro na quarta-feira. Ele possuía um passaporte estrangeiro emitido pela China. A polícia apreendeu itens, incluindo mais de US$ 600 mil em dinheiro e 11 peças de joias. A polícia congelou oito contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de US$ 10 milhões.

Wang Dehai, cidadão cipriota de 34 anos, foi acusado de lavagem de dinheiro. Ele supostamente possuía outros passaportes estrangeiros emitidos pela China e pelo Camboja. A polícia apreendeu itens, incluindo mais de US$ 2,2 milhões em dinheiro, 35 relógios e bolsas de luxo e 51 peças de jóias.

Su Jianfeng, cidadão de Vanuatu com 35 anos, recebeu uma acusação de lavagem de dinheiro. Supostamente, ele tinha um passaporte estrangeiro emitido pela China. Os oficiais apreenderam itens, incluindo mais de US$ 1,4 milhão em dinheiro, 95 peças de joias e 69 relógios e bolsas de luxo.

Vang Shuiming, 42 anos, cidadão turco, foi acusado de uso de documento falsificado, e supostamente estava na posse de passaportes estrangeiros emitidos pela China e Vanuatu. A polícia apreendeu quase US$ 720 mil em dinheiro e 36 relógios e bolsas de luxo.

Wang Baosen, cidadão chinês de 31 anos, foi acusado de lavagem de dinheiro após ser preso em um condomínio na Tomlinson Road, na área de Orchard. A polícia apreendeu quase US$ 112 mil em dinheiro.