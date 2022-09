Ciro e Simone patinam em arrecadação de campanha com empresários

BRASÍLIA - Sem expectativa de vitória nas eleições presidenciais, os candidatos de terceira via mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto patinaram na arrecadação de recursos privados com empresários. Ciro Gomes (PDT) arrecadou apenas R$ 4 mil, doados ao custeio da campanha por Fernando Oliveira Bezerra, engenheiro e empresário do ramo imobiliário no Ceará, enquanto Simone Tebet (MDB) não recebeu nenhum centavo.

Dono de empresas como a BM Construtora e outras do ramo de construção civil em Fortaleza, Bezerra fez o repasse a Ciro na semana passada. Até então, Ciro não havia registrado nenhuma contribuição do meio empresarial. Antes dos R$ 4 mil do empreiteiro, somente o próprio tesoureiro da campanha, Laudênio Antonio de Oliveira, havia feito uma doação direta à campanha de Ciro, no valor de R$ 1 mil. Ele faz parte da equipe do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), aliado de Ciro, e exerce o cargo de secretário-executivo na Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

Candidata do MDB, a senadora Simone Tebet não conseguiu atrair doação de empresários para sua campanha Foto: Thiago Queiroz/ Estadão

Dos R$ 73 mil de origem privada já registrados por Ciro, a maior parte, R$ 68,6 mil, veio de ferramentas de financiamento coletivo, criadas para angariar recursos em repasses de pequena monta. Durante a pré-campanha, os partidos de Ciro e Simone arrecadaram dinheiro e declararam as receitas originárias de empresários de renome no País, mas esses recursos ainda não foram repassados pelo MDB e pelo PDT aos comitês dos candidatos a presidente.

Todos os repasses do PDT a Ciro, no total de R$ 16 milhões, vêm do Fundo Eleitoral. No caso de Simone, ela recebeu um total de R$ 33,2 milhões, transferidos pelo MDB e pelo PSDB – a verba também é pública, de origem do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário.