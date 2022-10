Mercado financeiro indica que os riscos na economia mundial estão maiores

Os sinais fornecidos pelo mercado financeiro global parecem indicar algo mais sério do que apenas a reação natural ao aumento dos juros promovido pelos bancos centrais mundo afora para tentar controlar a maior inflação dos últimos 40 anos. É possível que os participantes do mercado estejam reagindo também às incertezas impostas pela nova ordem econômica global.

A revista The Economist estima que a queda acumulada em 2022, de 25% das principais bolsas de valores internacionais, e a alta dos juros das dívidas soberanas (que derruba o preço de mercado desses papéis) provocaram perdas de aproximadamente US$ 40 trilhões aos investidores, o que não é trivial. Seria um sinal de nova crise financeira global?

É improvável, mas não impossível. Os bancos estão mais capitalizados e menos vulneráveis do que na crise financeira de 2008. No entanto, é difícil avaliar a resistência a tamanhas perdas do sistema de crédito digital não bancário, do mercado de derivativos, do crédito corporativo e dos fundos de investimentos e de pensões.

Mas o que significa a expressão “nova ordem econômica global”, que usei no início do artigo? Não há uma resposta fácil para essa pergunta, dado que se trata de um processo ainda em desenvolvimento. No entanto, as principais causas e algumas transformações já estão claras.

A acirrada disputa pela hegemonia econômica entre Estados Unidos e China, os custos e riscos decorrentes da necessária mudança da matriz energética para energia limpa, os abalos nos orçamentos públicos e nas cadeias de suprimento provocados pela pandemia e o aumento dos riscos geopolíticos desencadeado pela invasão russa à Ucrânia são as principais causas desses movimentos sísmicos na economia internacional.

A primeira consequência de tudo isso é o aumento do protecionismo e a decorrente retração do processo de globalização, o que prejudica a produtividade e o crescimento mundial.

É também provável que sejam observados fortes aumentos dos déficits públicos nas principais economias desenvolvidas. Os gastos serão pressionados pela necessidade de os governos financiarem a transição energética, suas políticas industriais e o aumento de seus orçamentos de defesa, além das despesas previdenciárias, que tendem a crescer com o envelhecimento da população.

Para evitar que a expansão fiscal provoque elevação da inflação, os bancos centrais tendem a apertar suas políticas monetárias, ou seja, os juros internacionais tendem a ser significativamente mais elevados do que nos últimos dez anos.

Não se pretende aqui prever o apocalipse da economia mundial, mas sim alertar para os riscos envolvidos em tais transformações, que certamente terão expressivo impacto sobre a economia brasileira. Não parece que os dois candidatos à Presidência da República que disputarão o segundo turno das eleições estejam levando isso a sério.