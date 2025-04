Opinião | Guerra comercial: os equívocos de Trump e os efeitos sobre o Brasil

O cenário internacional ainda é de muita incerteza, mas o recuo de Trump é bem-vindo. Sua obsessão pelo protecionismo se apoia em equívocos grosseiros.

O primeiro é que a causa do déficit em conta corrente (bens + serviços) dos EUA, que chegou a 3,1% do PIB, em 2024, e que Trump confunde com prejuízo, não decorre de mau comportamento dos parceiros comerciais, mas sim de a absorção interna dos norte-americanos (consumo + investimento) ser maior do que o PIB. Assim, sem reduzir essa absorção, o que é muito difícil econômica e politicamente, zerar esse déficit é impossível.

O segundo equívoco é desconhecer que os EUA não enfrentam qualquer problema para financiar seu déficit externo, uma vez que, ao menos enquanto preservarem a confiança em sua economia e em suas instituições, manterão o dólar como a principal moeda de reserva global e de meio de troca nas transações internacionais.