As prioridades da pauta econômica para 2023

É inegável que para retomar o crescimento econômico sustentável o Brasil precisa de reformas estruturais que favoreçam a elevação dos investimentos e da produtividade. O governo priorizou, corretamente a meu ver, a reforma da tributação do consumo (PEC 45), já aprovada na Câmara e em tramitação no Senado. Vários estudos mostram o enorme potencial dessa medida para elevar, a médio e longo prazos, o crescimento potencial da economia.

Mesmo depois da aprovação no Senado, ainda haverá um longo caminho a percorrer para que as diretrizes da PEC 45 possam ser aplicadas. Grande parte das alterações necessita de complexas leis complementares, e muitos pontos requerem maior detalhamento técnico.

Em igual nível de prioridade está a questão das contas públicas. Os números divulgados na semana passada são preocupantes. O déficit primário do setor público não financeiro consolidado (União, Estados, municípios e algumas estatais) relativo aos sete primeiros meses do ano (R$ 56,2 bilhões) ficou acima das expectativas dos analistas, tendo mostrado forte deterioração no último mês desse período. Para 2024, parece cada vez mais difícil que o governo central consiga cumprir a meta de equilíbrio orçamentário, como consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Alterar ou não cumprir a meta, logo no primeiro ano após a aprovação do novo arcabouço, seria péssimo para a credibilidade da política fiscal, provocaria depreciação cambial e deterioraria as expectativas de inflação, dificultando a continuidade ou a velocidade da redução da taxa básica de juro.

Arthur Lira, presidente da Câmara, deseja avançar no debate da reforma administrativa Foto: Lula Marques / Agência Câmara

Dadas as dificuldades práticas e políticas para redução do gasto público a curto prazo, não resta outra saída para o ministro Fernando Haddad do que lutar pela aprovação de medidas que elevem significativamente a receita já a partir do ano quem, bem como se esforçar para aprimorar a eficiência da máquina arrecadadora.

Em meio a essa corrida para estancar a sangria fiscal, a oposição e o presidente da Câmara, deputado Artur Lira, vêm anunciando que pretendem priorizar a discussão e aprovação da PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa. Apesar do excelente substitutivo do deputado Arthur Maia (União-BA) já ter sido aprovado em comissão e estar pronto para votação no plenário desde setembro de 2021, sua tramitação foi paralisada por iniciativa do próprio governo que a propôs. O tema é árduo politicamente, pois, entre muitas outras medidas, flexibiliza a demissão de servidores estáveis. Tende a congestionar ainda mais a já apertada pauta econômica no Congresso.

A reforma administrativa é importante para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços que o setor público presta à população. Mas seus eventuais efeitos fiscais não são quantificáveis e somente serão percebidos a médio e longo prazos. Será que este é o melhor momento para recolocá-la no debate legislativo?