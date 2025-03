Opinião | Redução de impostos não resolve a inflação de alimentos

De acordo com o IBGE, no período outubro/2024 a fevereiro/2025, ou seja, em apenas cinco meses, a alimentação no domicílio subiu 6,2%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 15,53%. Esse é um item volátil em qualquer lugar do mundo, mas aumentos dessa magnitude impactam fortemente o poder de compra das classes de menor renda e geram desgastes na avaliação do governo. Portanto, é natural que os políticos tentem “fazer alguma coisa”. Infelizmente, o problema é mais complexo do que parece.

PUBLICIDADE Alimentos são itens de baixa elasticidade-preço, ou seja, por sua essencialidade, as quantidades demandadas variam menos que proporcionalmente às variações dos preços. Geralmente, as famílias procuram substituir produtos, mas, ao fazer isso, acabam transmitindo os efeitos altistas para os bens cuja demanda começa a crescer. Por exemplo, aumentos de preços da carne bovina acabam afetando toda a cadeia de proteicos. As recentes altas de alimentos estão ligadas a quebras de safras decorrentes de problemas meteorológicos e à depreciação cambial de quase 20% nos últimos 12 meses. No caso do café (robusta), por exemplo, quebras de safras no Brasil e no Vietnã provocaram alta de mais de 60% nas cotações internacionais nos últimos 12 meses. Outro produto que tem chamado a atenção são os ovos, cujos preços subiram 16,2% nos dois primeiros meses deste ano. Gripe aviária nos Estados Unidos e aumento do preço das rações em razão da quebra da safra de milho no Brasil estão entre os principais motivos.

Variações dos preços de alimentos são determinadas principalmente pelas flutuações da oferta Foto: Alex Silva/Estadão

O ponto central é que as variações dos preços de alimentos são determinadas principalmente pelas flutuações da oferta. Reduções de tributos, como vêm sendo discutidas pelo governo para tentar conter os aumentos de preços, são claramente ineficazes.

Um interessante relatório publicado em 2023 pela FGV Direito de São Paulo faz uma grande compilação de estudos realizados para vários países, principalmente da União Europeia e alguns para o Brasil, que estimam os impactos de mudanças nas alíquotas do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA (no nosso caso, o ICMS), sobre o preço final ao consumidor. A principal conclusão é de que as quedas de alíquotas não são diretamente repassadas como redução de preços aos consumidores, como geralmente se pensa.

No caso do Brasil, a pesquisa analisou alterações de alíquotas em 79 produtos alimentícios e as estimativas de repasse em vários Estados entre 1994 e 2021. A conclusão é de que apenas 13% das reduções de alíquotas beneficiaram o consumidor. Isso se deve, principalmente, ao fato de os alimentos terem baixa elasticidade-preço.

Da mesma forma, ideias estapafúrdias, como tributar exportações de alimentos, que acabam desestimulando o plantio, e intermináveis reuniões ministeriais e encontros com varejistas, são marolas, que, ao não produzirem efeitos, prejudicam ainda mais a credibilidade do governo.