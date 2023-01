Sinais são ruins, mas é prematuro apostar no caos

Os sinais dados pelo presidente Lula da Silva na parte econômica de seu discurso de posse foram preocupantes. Destacou-se o estilo excessivamente intervencionista na economia, com bandeiras ultrapassadas, mas não aplicadas nem pelo próprio Lula no seu bem-sucedido primeiro mandato. O presidente condenou a importação de produtos de alta sofisticação tecnológica, nos quais o Brasil não é competitivo, como microprocessadores, satélites e plataformas de petróleo, fazendo lembrar o protecionismo caricato da reserva de mercado para informática. Ao chamar de estupidez o teto de gastos, cuja revogação já está prevista na Emenda Constitucional 126/22, transmitiu, desnecessariamente, a sensação que dá pouco valor ao controle das contas públicas. Foi difícil não ler nas entrelinhas a expressão “gasto é vida”.

As preocupações aumentaram com as manifestações de alguns ministros em suas cerimônias de posse. Os grandes destaques negativos ficaram com os ministros da Previdência Social, Carlos Lupi, que quer rever a reforma da Previdência, e com Alexandre Silveira, das Minas e Energia, que lançou grandes dúvidas sobre as políticas de preços dos combustíveis e de energia elétrica. Da forma como Silveira colocou essas questões, foi inevitável lembrar o desastre no setor energético promovido pelo controle de preços na gestão de Dilma Rousseff. A fala de Lupi foi desautorizada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, e Jean Paul Prates, que deverá presidir a Petrobras, tentou acalmar o mercado em relação à nova política de preços dos combustíveis. Mas esses episódios só aumentaram as incertezas sobre o novo governo.

Então é o caos? É prematuro afirmar isso, pois ainda é possível corrigir a rota.

É preciso também ter cuidado com a excessiva ideologização do debate econômico. Como ensina Marcos Lisboa, boas e más políticas públicas não são privilégios da esquerda ou da direita. O problema é que falta no Brasil um efetivo sistema de avaliação dos custos e benefícios dos gastos e das renúncias de receitas.

E na área econômica há sinais positivos. Fernando Haddad mostra-se aberto ao diálogo, tem feito declarações sensatas e montou uma equipe eminentemente técnica em sua pasta. Geraldo Alckmin e Simone Tebet, à frente de importantes ministérios, são políticos claramente identificados com a estabilidade fiscal.

No governo Lula, preocupações aumentaram com as manifestações de alguns ministros em suas cerimônias de posse, mas ainda é possível corrigir a rota. Foto: Wilton Junior/Estadão

O governo poderá começar a virar o jogo se conseguir: 1) reduzir significativamente o déficit previsto no Orçamento de 2023, o que parece viável; 2) avançar em uma reforma tributária nos moldes da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45 (Haddad não chamou Bernard Appy por mero acaso); e 3) aprovar novo arcabouço de regras fiscais críveis, bem desenhado e que sinalize a sustentabilidade da dívida pública. Fora disso, não há atalho.

Sim, há muito mais que precisa ser corrigido. Os riscos são enormes. Tratarei desses temas nos próximos artigos.