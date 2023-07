A saúde também vai às compras

O que devemos fazer quando o Instituto Nacional do Câncer (Inca) recomenda evitar o uso de qualquer adoçante artificial? Não usar. Estamos sujeitos, a todo o instante, a fake news e pretensas recomendações para ter mais saúde Não podemos acreditar em quem não tenha elevada reputação científica. Essa deve ser a norma seguida por nós. Orientações de instituições como o Inca, contudo, merecem nosso respeito e aceitação.

Ler o rótulo ajuda. Foto: Omar Freire/Imprensa MG

Há períodos em que determinados alimentos estão sob a artilharia dos especialistas, mas depois isso muda, como foi o caso do ovo, devido ao alto teor de colesterol, e do café, considerado prejudicial ao coração. Aqui, a questão é a quantidade. Algo que nossas avós sabiam muito bem, quando afirmavam que a melhor dieta seria comer de tudo sem excesso.O que devemos colocar, então, no carrinho do supermercado? Poucos produtos processados (com adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre a alimentos in natura), e nem um item ultraprocessado (biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrões instantâneos). Essa dúvida vale para a disputa entre a manteiga e a margarina. Há adeptos de uma e de outra. Todos concordam, contudo, que o consumo deve ser em pequenas quantidades.A nova rotulagem de alimentos, que entrou em vigor em outubro do ano passado, ainda está nos prazos de adequação para os produtos que já estão no mercado. Até 9 de outubro para alimentos em geral; até 9 de outubro de 2024 para os fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, e até 9 de outubro de 2025 para bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis.Quando todos esses prazos vencerem, ficará muito mais fácil cuidar da saúde. Haverá uma lupa à frente do rótulo, que destacará, conforme o caso, alto teor de açúcar adicionado, de gordura saturada e de sódio. Além da atenção aos rótulos, a melhor forma de identificar o que faz bem ou não para nós é consultar regularmente o médico de confiança, e fazer exames periódicos.