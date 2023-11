Black Friday comprova que emprego informal não melhora o ambiente de negócios

As vendas na Black Friday no Brasil teriam registrado uma queda de 15% no faturamento em comparação com os números do ano passado. Uso o verbo na condicional porque talvez ainda haja algum ajustes nesses números. Mas, de qualquer forma, fica claro que o consumidor brasileiro ainda sente que a economia frágil não oferece grandes perspectivas de empregos formais e de maior renda familiar.

Movimento na black Fridray foi menor que o esperado Foto: Estadão

Enquanto o governo federal tenta se aproximar do déficit zero, objetivo cada vez mais distante, a economia real não avança no nível necessário para uma recuperação dos empregos e dos salários. Isso comprova que considerar vagas informais para dizer que o desemprego caiu é uma falácia, pois sem benefícios, 13º salário e férias, o trabalhador não se sente seguro para comprar mais, e a economia anda de lado.Resta, agora, torcer para que as vendas de Natal sejam mais positivas. O que não é muito fácil de prever, porque os juros continuam muito altos. Os efeitos do Desenrola, ao incentiva a renegociação de dívidas, ainda não aparecem na economia.O Programa de Aceleração doo Crescimento (PAC) ainda não saiu do terreno das boas intenções. E agora o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente o projeto que desoneraria a folha de pagamento de 17 segmentos da economia. Segundo o Movimento Desonera Brasil, o projeto impacta 8,9 milhões de empregos formais diretos.

O temor é que empresas que seriam beneficiadas pela desoneração arquivem planos de investimento e de geração de vagas de trabalho, desarquivando cortes de empregos.Não são boas notícias para se divulgar antes do Natal e do Ano-Novo, as festas familiares em que se faz um balanço do ano, e projeções para o que vem pela frente. Nesta segunda-feira, as promoções estão vinculadas ao Cyber Monday, uma espécie de sobra da Black Friday. Os dedos continuam cruzados. Mas a realidade impõe que continuemos com um pé atrás.