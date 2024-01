Como economizar no material escolar

Material escolar mais caro é uma preocupação recorrente dos consumidores brasileiros, uma das primeiras de cada ano. Os preços em 2024 estão até 9% mais caros do que em 2023, quase o dobro da inflação.

Não há como evitar este gasto, mas ele pode ser mais racional e equilibrado, com algumas práticas simples:o Faça um levantamento do material que sobrou do período letivo anterior. O que estiver em boas condições, pode e deve ser reaproveitado;

o Compare preços antes de qualquer compra;

o Se possível, reúna um grupo de pais para fazer compras coletivas em atacados, que costumam ter preços bem melhores;

o Prefira produtos com preços mais razoáveis do que os de marca ou com personagens licenciados, mesmo que sejam os preferidos de crianças e adolescentes;

o Pesquise ofertas de materiais usados. Se tiverem bom estado de conservação e atenderem às especificações da lista, compre;

o Não compre tudo de uma só vez, pois os preços podem baixar após este período de retorno às aulas;

o No caso de livros, pesquise em sites de sebos. É possível que os encontre bem mais baratos. Outra opção é se associar à biblioteca pública mais próxima, a fim de que os livros sejam retirados por um período, lido e devolvidos;

o Converse com representante da escola se entender que houve exagero na quantidade ou especificação de algum item;

o Se tiver condições de pagar à vista, negocie descontos;

o Participe de clubes de troca ou de permuta, em que se pode trocar outros produtos ou serviços por parte do material escolar.

É muito importante, também, conversar com seus filhos e explicar a importância de conservarem o material escolar. Dessa forma, alguns itens poderão ser reaproveitados, trocados por outros produtos ou até doados a quem necessite.

O desperdício é um dos caminhos para o endividamento. Quanto mais cedo as crianças aprenderam que todos os produtos e serviços têm preço, e que a renda sempre é limitada, melhor para que não se tornem eternos devedores.