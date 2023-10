Comprar smartphone exige paciência e atenção

Ficou bem difícil comprar um produto como smartphone. Um dos itens de consumo mais desejados e comprados, o celular evoluiu muito em alguns anos, e o uso crescente de aplicativos utiliza muita memória. O resultado é que um aparelho em boas condições se torna obsoleto rapidamente. Ao consultar as informações que constam dos sites das lojas, os maiores destaques vão para as câmeras traseiras e frontais.

Mas a atenção do consumidor deve recair sobre memória RAM, memória interna e bateria. Memória RAM (memória de acesso aleatório) tem a função de possibilitar ao processador acesso imediato aos dados desejados. Quando executamos um app, ele é carregado na memória RAM. A memória interna armazena permanentemente todos os arquivos.

Por que memórias são tão importantes em um smartphone? Primeiramente, porque o aparelho já vem com vários aplicativos, que consomem parte da memória. E, à medida que o sistema do aparelho e os apps são atualizados, mais memória é consumida.

Por exemplo, com o governo digital, passamos a ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), RG, CPF e vários outros documentos em aplicativos digitais. Também temos os apps do banco, do celular, de compras e muitos outros. Também recebemos mensagens de áudio, fazemos fotos e gravamos vídeos. Sem boas memórias RAM e de armazenamento, o aparelho fica mais lento, até que recebemos um aviso preocupante, de que há pouco espaço no aparelho.

A má notícia é que smartphones com mais memória custam mais caro. Hoje, um bom celular deve ter, pelo menos, 256 GB de armazenamento e memória RAM de 8 GB. Uma boa bateria deve ter entre 4.000 mAh e 5.000 mAh. Alguns aparelhos têm baterias com mais de 5.000 mAh.

Antes de comprar um produto que custa milhares de reais, pense bem: que uso pretende fazer do aparelho? Se os alvos forem os games, necessitam de processador potente, bateria durável e tela com alta frequência.

Enfim, como disse no início deste texto, ficou bem mais difícil comprar. Leia artigos e matérias de publicações técnicas, compare preços e configurações e converse com amigos e familiares. Os avanços tecnológicos têm facilitam e ampliam as condições de uso, mas complicam a escolha. Acostume-se a isso.