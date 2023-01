Consumidor fica mais forte com Procon em Números

O consumidor paulista ganhou uma nova ferramenta para subsidiar sua decisão de compras, o Procon em Números. Nesse portal de serviços, poderá consultar o comportamento dos fornecedores na solução das reclamações registradas no Procon-SP.

Consulta ao Procon previne problemas

Sempre recomendamos que, antes de adquirir um produto ou serviço, o cidadão e a cidadã verifiquem se há reclamações contra o fornecedor. E que considerem, com muita atenção, o grau de resolução das demandas apresentadas. Além de mais um instrumento para o comprador nas relações de consumo, espera-se que essa transparência estimule as empresas a melhorar o atendimento, evitando reclamações. E que, quando as demandas ocorrerem, que sejam rapidamente solucionadas, sem burocracia.Será ainda melhor se todos os Procons do Brasil oferecerem este serviço.Temos uma excelente legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, e uma rede de Procons presente em grande parte do território nacional. Novos instrumentos que potencializem a proteção ao consumidor sempre serão bem-vindos.