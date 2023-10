Crescimento econômico é a grande urgência do país

A informação de que, em seis estados brasileiros (Acre, Amapá, Mato Grosso, Roraima Rondônia e São Paulo) as dívidas com contas de luz, água e gás superam a inadimplência no cartão de crédito, é um retrato do achatamento salarial, do desemprego e do subemprego no Brasil. E o fato de um dos estados ser São Paulo, o mais rico do país, reforça que a crise econômica já foi longe demais. É urgente voltar a crescer para que os brasileiros tenham mais emprego, mais poder aquisitivo e mais qualidade de vida.

Crescimento econômico deve ser o foco Foto: Estadão

Sempre que são citados os números de endividamento, surgem críticas relativas ao descontrole nas compras, consumismo e falta de planejamento das finanças domésticos. Há tudo isso, mas dever contas tão básicas quanto as de água, luz e gás, aponta para um empobrecimento da classe média, enquanto muitos pobres se aproximam da miséria.Essas deveriam ser as grandes mobilizações no país: voltar a crescer e a oferecer mobilidade social; reduzir ao máximo a extrema pobreza; gerar empregos para os jovens que saem das universidades sem oportunidades no mercado de trabalho, e que por isso não conseguem pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A propósito, além do Desenrola, que já teria renegociado mais de 14 bilhões de reais em dívidas de consumidores, foi aprovada recentemente pelo Senado a renegociação das dívidas com o Fies que já estavam vencidas em junho último.São medidas importantes e socialmente muito relevantes, mas paliativas. Solução é uma economia forte, com oferta de empregos com registro em carteira, e de negócios para microempresários, microempreendedores individuais, pequenas e médias empresas. Caso contrário, o Desenrola e a renegociação do Fies terão de ser permanentes. O melhor momento para debater ações para fortalecimento dos negócios é esse, devido à proximidade da votação de uma Reforma Tributária. Um dos principais objetivos dessa reforma deveria ser facilitar a abertura e o desenvolvimento de empresas de todos os portes.Sabemos que há muitos lobbies para obter menor tributação para os mais diversos segmentos. Obviamente, a maioria deles não terá sucesso, pois não se pode transformar exceções em regras. Que os legisladores pensem sempre que suas medidas poderão melhorar ou piorar o emprego e a renda dos brasileiros. É uma imensa responsabilidade. Sem inclusão econômica, fica quase impossível reduzir a desigualdade brasileira.