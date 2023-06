Distribuidoras de gás de cozinha lucram mais e famílias sofrem

É um absurdo que os preços do gás de cozinha (GLP) não tenham caído consistentemente mesmo com as reduções feitas pelas Petrobras. Embora não haja controle de preços neste segmento econômico, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 39, estabelece como uma das práticas abusivas, vedadas ao fornecedor de produtos e serviços, "elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços".

Em maio, a Petrobras reduziu em 21,3% o preço do botijão de 13 quilos vendido às distribuidoras. Mas essa queda não fez com que o GLP ficasse mais barato para o consumidor. Esse não é o momento para aumentar margens de lucro de um produto essencial para as famílias, e que chega a representar acima de 20% da renda dos mais vulneráveis.Liberdade de preços não é sinônimo de sinal verde para explorar os brasileiros, principalmente os que sobrevivem com baixíssima renda.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou as distribuidoras para explicar os motivos para não repassar as quedas de preços aos consumidores.

Não é possível que milhões sejam explorados para que meia dúzia aumente seu lucro, sem qualquer consciência social. Mais do que com notificações, é provável que as distribuidoras só se 'sensibilizem' com multas por infringir o artigo 39 do CDC. Uma dúvida: o que diz a Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre esse abuso contra o consumidor?