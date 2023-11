Diversidade tem de ser normal no comércio

Esta segunda-feira, 20 de novembro, deveria ser um dia de reflexão para todas e todos nós. O Dia da Consciência Negra não pode ser visto como parte de um feriadão (neste ano), e sim como mais uma ocasião para nos perguntarmos se temos feito tudo, mas tudo mesmo, para que o ranço do preconceito seja extirpado pela raiz. Se formos honestos, nós, brancos de classe média, admitiremos que poderíamos e deveríamos fazer muito mais, como, por exemplo, deixar de comprar em uma loja ou supermercado em que os seguranças vigiem acintosamente consumidores negros.

Não estou me referindo, infelizmente, a uma situação incomum. Ela se repete com frequência, em comércio pequenos e grandes, nos mais diversos estados do Brasil. O racismo nas relações de consumo replica o que ocorre nos demais segmentos sociais.

Há outras formas de racismo no consumo, como atender clientes negros sem tanta atenção e cortesia com que são tratados clientes brancos. Ou inferir que não tenham condições financeiras para comprar determinado produto, e oferecer imediatamente um de qualidade inferior e mais barato.Se alguém que pretende comprar produtos e serviços - e que, portanto, pagará por eles, proporcionando lucro às lojas -, é tratado dessa forma, não precisamos imaginar o que ocorre em outras relações do dia a dia, como o acesso a serviços públicos ou na busca por um emprego.Os grandes magazines e outros estabelecimentos já têm utilizado manequins que refletem melhor a diversidade brasileira. Isso é bem positivo. Mas essa diversidade deve estar presente também na equipe de vendedores, nos seguranças e demais profissionais que atuam no comércio.Acima de tudo, os empresários devem zelar pelo tratamento igualitário, cordial e respeitoso para com todas e todos que cruzem as portas de uma loja, restaurante, bar, livraria, enfim, qualquer tipo de comércio. Nem vou citar novamente a violência que já foi cometida várias vezes contra clientes negros, inclusive causando ferimentos e morte. Se o feriado deste dia 20 de novembro nos fizer pensar mais sobre essas questões e ser proativos na defesa da diversidade, será muito mais importante do que mais um dia de lazer e de descanso.