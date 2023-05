Entregue a declaração de IR mesmo que tenha dúvidas

Faltam 30 dias para terminar o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, relativa ao exercício de 2022. Trato deste assunto, que recebe ampla cobertura pelos meios de comunicação para reforçar: se tiver dúvidas, é melhor entregar a declaração agora e retificar depois, do que atrasar a entrega, pois ficará sujeita a multa e juros.

Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, terá de declarar. Eu sei que é muito pouco, e que a declaração somente é obrigatória a partir deste valor porque a tabela do IR não tem sido corrigida. A defasagem chega a quase 150%. Funciona, portanto, como um aumento da carga tributária sem a necessidade de que seja aprovado pelo Congresso Nacional.

Quem ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte também terá de declarar, bem como quem teve ganhos de capital na venda de bens ou direitos Também terão de declarar os proprietários de bens cujo valor seja superior a R$ 300 mil.

Há a intenção do governo federal de fazer uma reforma tributária, mas, sinceramente e sem medo de ser pessimista, não acredito que reduza impostos para as famílias de baixa renda nem de classe média. Governos têm fixação em cobrar mais e mais impostos, taxas e contribuições, para ter dinheiro disponível para obras e programas sociais. É por isso que, perto das eleições, há tantas inaugurações de estradas, pontes, viadutos, conjuntos habitacionais etc.

O governo está elevando a faixa de isenção do IR para R$ 2.640. Com isso, quem ganha até dois salários mínimos não terá desconto na fonte, sobrando alguns reais a mais para comprar produtos bem básicos. Na verdade, a faixa de isenção será ampliada para R$ 2.112, mas com dedução mensal simplificada de R$ 528 chegará aos R$ 2.640. Por enquanto, é o que temos de refresco tributário.