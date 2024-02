Para que se tenha uma ideia, vamos inverter a situação. Pensem em uma empresa brasileira que descumpra a determinação de um órgão público dos Estados Unidos. O que aconteceria? Continuaria tranquilamente suas operações, sem ligar para portarias e normas? Duvido.

Para especialidades, seria venda casada obrigar o consumidor a pagar pelo carregador ao comprar o iPhone, pois um celular não funciona se não for recarregado. Não se trata de uma capinha charmosa ou de outro acessório do gênero. Carregador é fundamental para um celular.

E fica ainda mais estranha a insistência em vender o produto sem esse acessório, quando se conhecem seus preços, bem salgados. Parece uma teimosia sem sentido, ainda mais quando há um Código de Defesa do Consumidor (CDC) que condena claramente a venda casada.

Não deveria ser necessário recorrer ao Judiciário para que uma determinação da Senacon fosse cumprida. Quem discorda do arcabouço legal, tem todo o direito de recorrer à justiça, mas não de descumprir normas e leis.O que vale para pequenas empresas quando zelam o consumidor, tem de valer para as maiores empresas do mundo. Não se pode aliviar a responsabilidade de qualquer companhia frente ao CDC.