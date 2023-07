Festival de tarifas aéreas avança no bolso dos passageiros

Vai viajar de avião? Prepare seu bolso e fique muito atento às cobranças extras. As companhias aéreas brasileiras estão tarifando literalmente tudo - despacho de mala, marcação de assento, taxa para assegurar espaço a bordo para a bagagem de mão. Tudo começou com o fim dos lanches e das refeições. São empresas de baixo custo (low cost) em quase tudo, exceto nos preços dos bilhetes aéreos.E a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), como reage a estes abusos? Assemelha-se a ao zero depois da vírgula, na sequência do último algarismo. Não muda coisa alguma.

Aéreas cobram cada vez mais

Quando as empresas começaram a cobrar pelo despacho de bagagem, o argumento era possibilitar a redução do custo das passagens. O que, obviamente, não aconteceu. Gradativamente, o passageiro foi perdendo serviços - como lanche, refeição, sucos e refrigerantes. Mas os preços continuaram subindo, subindo.

Ao perceberem que a Anac não se esforçava pelo consumidor, as companhias passaram a cobrar pela marcação dos assentos, com preços mais altos para os mais bem posicionados. Projeto de lei (PL) protocolado em março último, propõe alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, para que o despacho de malas volte a ser gratuito. Aliás, em abril de 2022, foi aprovada pela Câmara dos Deputados Medida Provisória que proibia a cobrança desse serviço, mas o então presidente Jair Bolsonaro vetou a MP.

Algumas das cobranças, inclusive, são instrumentos de discriminação e preconceito, como a cobrança para o consumidor com sobrepeso viajar ao lado de assento vazio.O governo federal se prepara para lançar o Programa Voa Brasil, que oferecerá bilhetes por R$ 200,00 o trecho para passageiros que não tiverem feito viagens aéreas nos últimos 18 meses. Poderia, além disso, acabar com o vale-tudo das companhias aéreas, e com seu festival de tarifas.