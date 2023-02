Gastos de Verão invadem outono e inverno

O verão, o calor, as férias e a praia convidam a gastar. É difícil resistir ao apelo de relaxar em frente ao mar, depois de um período tão difícil, com pandemia de coronavírus, dificuldades econômicas e guerra política. Mas é importante saber que parte dessa despesa continuará sendo paga ao longo do outono e do inverno. Não exagere!

Foto: Estadão

A praia, em tese, é uma diversão gratuita. Protetor solar, guarda-sol, transporte, alimentação, hospedagem, roupa de banho, entretanto, podem custar caro. A chamada inflação deverão ficou 16,6% mais cara, segundo a economista Tatiana Nogueira, da XP Investimentos.Um sorvete, por exemplo, amigo que ajuda a combater o calor, está 20% mais caro - a cerveja, 9,4%; um refrigerante e água mineral, 12,4%. O que fazer?O ideal seria comprar em um atacarejo ou hipermercado os itens de primeira necessidade e aqueles que façam parte da diversão, como carne e carvão para o churrasco, peixe, bebidas, sorvete, protetor solar e demais artigos de praia.Aproveite para se exercitar e economizar: em horários adequados, caminhe, ande de bicicleta, pratique algum esporte. Leve na bagagem aqueles livros que ainda não teve tempo para ler. No streaming, que ainda é bem acessível, assista filmes e séries com a família. É óbvio que você vai gastar, porque nada é de graça. Mas se mantiver o controle das despesas, a volta para a rotina de trabalho e estudo será menos pesada. Divirta-se sem se endividar.