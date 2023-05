Há que fazer logo o Marco Civil da Inteligência Artificial

Tecnologia não pode afastar cliente da empresa

O avanço tecnológico nos trouxe muitas coisas boas, como o governo digital, que facilita o acesso a documentos, contratos, carteira de motorista, aposentadoria etc. No campo da medicina, as cirurgias com participação de robôs, as teleconsultas, sensores que controlam pressão arterial, glicose e o sono. Também facilitou o contato entre as pessoas, as transações via pix e as compras em lojas virtuais. Mas também nos desafia a regular inteligência artificial e as plataformas que congregam mídias e redes sociais.A Comunidade Europeia, como de hábito, está bem avançada rumo a uma legislação para regular a inteligência artificial. Os eurodeputados querem assegurar que os sistemas de inteligência artificial sejam seguros, transparentes, rastreáveis, não discriminatórios e sem efeitos negativos no meio ambiente.Temos de acelerar as discussões no Brasil para chegar a uma regulamentação de alto nível, como o Marco Civil da Internet, de 2014 Também aguardamos que o Congresso Nacional seja protagonista na regulação das fake news e do funcionamento das mídias e redes sociais, sem que o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha de assumir a função legislativa, que não é originalmente sua atribuição. Imaginem os danos que fake news mais IA podem provocar nas relações de consumo, além de outras áreas, como saúde, educação e a própria democracia.Mas, vamos deixar bem claro, regular IA sem tolher a inovação e o desenvolvimento que este instrumento tecnológico pode nos trazer.