Indicadores econômicos melhores não são sinal verde para gastar

Uma série de boas notícias na economia - queda do desemprego para 8%, redução da inflação e expectativa de corte de 0,5 pontos percentuais na Taxa Selic - deve animar o consumidor. É óbvio que, quando vários indicadores da economia melhoram, e a classificação de risco do país vai de estável para positiva, podemos ser mais otimistas quanto ao futuro. Mas isso não significa sinal verde para gastar mais.

Foto: Nacho Doce/Estadão

Mesmo quem conseguiu emprego formal, com registro em carteira, e benefícios como plano de saúde, tíquete-refeição e salário razoável, deve proceder com bastante cautela. Uma provável redução de 0,5 pontos na Selic não significa que os juros do cartão de crédito deixarão de ser astronômicos.Inicialmente, esses dados positivos servem para criar um ambiente mais favorável às compras e aos negócios, o que pode reativar a economia. Devemos nos lembrar, contudo, que parte das vagas de trabalho que ajudaram a reduzir o desemprego era informal. Dos trabalhadores com ocupação no segundo trimestre do ano, 39,2% eram informais, ou seja, pessoas que não recebem 13º salário, não têm férias remuneradas nem Fundo de Garantia. Quando são dispensados, só recebem os dias trabalhados ainda não pagos.

Então, qual a diferença de melhorarem os dados econômicos? A economia é muito afetada por expectativas. Se forem positivas, podem motivar investimentos de empresas que enxerguem oportunidades de negócios. A redução do desemprego contribui para melhorar a renda das famílias, pois à medida que há menos pessoas sem ocupação, os salários tendem a subir um pouco.

É claro que, trabalhando e com alguma renda, as pessoas podem comer melhor, ter algum lazer e fazer reformas em casa, adiadas devido à falta de dinheiro. Isso movimenta a economia, gera empregos e renda. Esse processo, porém, não é tão rápido quanto gostaríamos. Então, fique mais otimista, mas não faça dívidas, principalmente de longo prazo.

Ainda estamos vivendo um período de transição entre uma economia anêmica para uma convalescente, mais forte, porém em recuperação lenta. Vamos esperar que este paciente tenha alta e volta a crescer.