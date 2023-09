Influencer não sugere, faz publicidade

Uma das novas profissões surgidas com o avanço das redes sociais é a de influencer, ou seja, de influenciador ou influenciadora. Essas pessoas, que têm milhares de seguidores nas redes, compartilham estilo de vida, gostos, preferências e indicam produtos e serviços. Obviamente, a maioria recebe por essas dicas, o que deveria fazer com que os consumidores enxergassem essas sugestões como o que são: publicidade. Logo, devem fazer o que costumamos frente a um anúncio: procurar mais informações, avaliar características e preços do itens divulgados.

A influência, portanto, não deve ser no sentido da compra, e sim de provocar interesse em saber mais sobre o que foi oferecido. Porque, devemos enfatizar, o produto ou serviço não foi escolhido por ser o melhor, e sim por ter contratado o (a) influenciador (a).

Além disso, em se tratando de redes sociais, devemos ter um pé atrás quando um profissional famoso, respeitadíssimo em sua área de atuação, supostamente indica um medicamento, uma dieta ou algo semelhante. Na maioria das vezes, não se trata daquela profissional, e sim do uso indevido de sua imagem.

Temos de estar atentos, também, ao bombardeio de ofertas que sofremos também nas redes, após uma consulta relativa a um produto. Imediatamente, aparecem anúncios sobre o que pesquisamos. O cuidado é para que o assédio publicitário, digamos, não nos leve a fazer uma compra por impulso, que geralmente é péssima para nossas finanças.

Tenho um amigo que estava pensando em comprar um mocassim. Pesquisou e começou a receber anúncios de todos os tipos possíveis e imagináveis de mocassins, inclusive com a possibilidade de fechar a compra na mesma hora. Depois que finalmente comprou o sapato, e pesquisou sobre viagens, passou a receber este tipo de post É um cerco psicológico que mexe com nosso desejo de nos presentear com alguma coisa que desejemos.

Seria perfeito se não tivesse custo. E melhor ainda se coubesse em nosso orçamento. Muitas vezes não cabe, e o endividamento começa sem mostrar as garras.