Mais fiscalização sempre é boa para a aviação civil

A suspensão dos voos com aviões da Boeing - depois que painel de um avião da Alaska Airlines se abriu durante um voo na última sexta-feira (5) - é uma medida preventiva totalmente justificável, mesmo que traga eventuais desconfortos para consumidores. Esses desconfortos, a propósito, devem ser compensados por medidas como remarcação de voos, hospedagem e alimentação, previstas em lei no Brasil.

A decisão da FFA, agência reguladora da aviação civil dos Estados Unidos, de exigir novas inspeções em aeronaves desse tipo trará mais segurança para passageiros, pilotos e equipe de bordo. E a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a suspensão do uso do Boeing 737 Max 9 também vale para o Brasil. No transporte aéreo, qualquer suspeita de problema com aeronaves deve ser tratada dessa forma.

Não é a primeira que a Boeing se vê envolvida em situações de riscos provocadas por falhas na produção. Dois acidentes fatais em 2018 e 2019, ocorridos em função de um software mal projetado, fizeram com que o modelo 737 Max não voasse por 20 meses.

As exigências de segurança no transporte aéreo são - e devem ser - muito grandes e amplas. Por isso, cada vez que há problemas com um avião de determinada marca e modelo, não é incomum que haja verificações para determinar se foi um evento ocasional ou uma falha geral de produção.

No Brasil, tem chamado atenção o número de acidentes com helicópteros em sequência nos últimos dias. Foram três ocorrências - dois caíram (no Maranhão e em Minas Gerais) e um desapareceu. Embora o registro de acidentes tenha caído no ano passado - de 20 para 15 -, e o de mortes se mantido em 10, é fundamental que haja rigorosas investigações, com total transparência, para preservar a segurança desse tipo de voo.

Além disso, a cidade de São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo - seguida por Nova York, Tóquio, Rio de Janeiro, Londres e Belo Horizonte. Ou seja, temos três grandes capitais brasileiras entre as seis maiores frotas do mundo.

Realmente, o transporte aéreo é cada vez mais seguro, e tem de continuar assim, com muita prevenção, fiscalização e avanços tecnológicos.