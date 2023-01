Não aumente os limites do pix

Em time que está ganhando, às vezes, também se mexe. Uma das mudanças para o pix, sistema de pagamento instantâneo, que vigora a partir desta segunda-feira, 2 de janeiro, é permitir que o cliente utilize seu limite diário em apenas uma transação, se assim o quiser.

Ou seja, se o limite for R$ 3 mil diários, poderá utilizá-lo em uma transferência. Obviamente, isso será decidido por cada um ou cada uma. Mas, a sugestão, por segurança, é manter um limite mais baixo por transação.

Caso necessite fazer um compra ou negócio por pix com valor superior, solicite ao banco a ampliação do limite como exceção, e não como regra. Afinal, o pix é uma transação imediata. Ter um teto menor para a transferência é mais seguro, por exemplo, se houver um erro no envio do dinheiro.

Ou seja, se você enviar para um destinatário errado, por equívoco, a perda será bem menor, caso ele não devolva o valor recebido. Além disso, mantenha um limite menor das 20h às 6h, o chamado horário noturno, também por questão de segurança. Se o banco ampliar este valor, converse com seu (sua) gerente para manter o limite anterior.