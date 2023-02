Não ceda às propostas de empréstimo

Tenho uma proposta de empréstimo. É bem provável que você tenha recebido um e-mail com assunto igual ou semelhante nas últimas semana. Eles estão se multiplicando, e são uma tentação os endividados, lamentavelmente, uma situação cada vez mais comum. A recomendação é: não vá em frente.

Embora cinco conglomerados financeiros dominem o mercado, há vários outros bancos e fintechs (que oferecem serviços financeiros em plataformasvirtuais) aos quais você pode recorrer para renegociar as dívidas. Por exemplo, se deve no cartão de crédito, cujos juros são astronômicos, tente obter crédito consignado ao outro empréstimo com taxas bem menores.Financeiras que abrem mão de garantias para emprestar dinheiro, só conseguem essa façanha de uma forma: cobrando juros elevadíssimos. Portanto, primeiramente faça um orçamento rigoroso, para ver a razão do endividamento.E pare de usar o cartão de crédito, pois, para muitos, esse dinheiro de plástico dá a impressão de que o potencial de gasto é ilimitado.Corte as despesas não essenciais, e em primeiro lugar converse com o banco em que tenha conta-corrente. Pesquise outros bancos para verificar se oferecem crédito com melhores condições. Se tiver bens que possam ser vendidos, faça isso. E não se esqueça de que renegociações devem ser cumpridas. Os grandes bancos têm áreas de renegociação para clientes endividados.Algumas, funcionam on-line. Há, também, sites dedicados exclusivamente à renegociação de débitos, em parceria com bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações e grandes organizações varejistas, dentre outras.Também neste caso, consulte os rankings de reclamações do consumidor, para checar se são companhias idôneas. Se continuar com dúvidas, entre em contato com o Procon ou com um órgão privado de defesa do consumidor.