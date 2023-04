Nó da saúde privada está longe de solução

Foto: Free Images

Não é fácil ajustar um negócio em que as empresas têm prejuízo ou lucro financeiro, e em que os clientes cada vez têm mais dificuldade para continuar pagando. Refiro-me aos planos de saúde. Mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiros têm carteirinha de plano de saúde, mas, de janeiro a setembro do ano passado, o prejuízo operacional das operadoras totalizava quase R$ 11 bilhões.

Por outro lado, quem não dispõe de benefício saúde oferecido por empregadores, sua para pagar o valor definido em contrato. Quase não há planos individuais, porque não interessa à maioria das companhias que seus boletos sejam reajustados pela agência reguladora, ANS, em índice próximo ao da inflação do período.Os clientes pessoa jurídica, inclusive pequenas e médias empresas, costumam tomar um susto quando chega o período de reajuste anual, geralmente o índice fica na casa dos dois dígitos. As operadoras, por sua vez, se defendem com o argumento de que a inflação da medicina - os custos hospitalares, médicos e laboratoriais - sobem bem acima dos indicadores do custo de vida.

Contratos coletivos com muitas vidas têm mais poder de negociação em relação a reajustes. Pessoas físicas seguem a correção definida pela ANS, geralmente menos do que a dos demais planos. Pequenas e médias empresas, geralmente com três vidas ou um pouco mais, têm de negociar, acompanhar o mercado e estar sempre solicitando orçamentos a corretores.

No curto prazo, há algumas tendências? Coparticipação nos planos empresariais (ou seja, os beneficiários pagam um valor fixo por consulta, exames e internações). Se este for o seu caso, muita atenção ao limitador, ou seja, ao valor máximo que será cobrado de coparticipação mensalmente. E, para efeito orçamentário, considere o valor do boleto a soma dos valores cobrados dos beneficiários, mais o valor máximo de coparticipação.

A solução para este jogo de perde-perde virá com mais investimentos e melhor gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), e com um grande encontro de contas de clientes, operadoras e prestadores de serviços de saúde, mediado pela ANS. Encontro que, aliás, já deveria ter sido feito.