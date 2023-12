Pix automático vai exigir orçamento doméstico

O pix automático, operacional a partir de outubro do ano que vem, facilitará a vida do consumidor, pois permitirá o agendamento de contas de água, luz, escola, condomínio, plano de saúde, dentre outras. Ou seja, os boletos que chegam sem falta todos os meses. Ponto para a praticidade.

Mas exigirá dos responsáveis pelo pagamento muita organização, a fim de que tenham fundo na conta-corrente suficiente para honrar os pagamentos.

É bem comum que, ao longo de um mês, as pessoas paguem algumas contas com atraso e juros, por não terem emprego formal nem salário pago em determinado dia do mês. Milhões de trabalhadores informais pagam as contas à medida que recebem algum dinheiro. Nesses casos, a conta-corrente pode estar sem fundos no dia agendado para pagar um boleto.Mesmo quem tiver um rendimento mais seguro, mensal, com valor definido, terá de fazer um orçamento minucioso para não se endividar.Pode ser, então, que o pix automático estimule as famílias a fazerem orçamentos domésticos, não somente para saber quanto e quando terão de pagar, mas de que forma estão gastando seus Reais. Não há como reduzir gastos se sequer sabemos quais as despesas do mês.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 4º, que trata da política nacional das relações de consumo, estabelece dentre os princípios desta política, "fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores".Os criadores deste magnífico código, uma das leis que mais têm beneficiado os cidadãos brasileiros, sabiam que sem educação financeira o desequilíbrio entre o que as pessoas ganham e gastam inflaria as dívidas das famílias. Baixos salários, empregos informais, desemprego, falta de educação financeira, juros elevados e consumismo continuam gerando endividados.Consequentemente, antes de aderir ao pix automático, muitas famílias terão de organizar sua vida financeira.Além disso, se a cobrança estiver errada, por equívoco do fornecedor, o pagamento automático dará dor de cabeça ao consumidor.