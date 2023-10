PL propõe que camelôs respeitem CDC e garantam origem dos produtos

Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, escancara uma situação que ocorre na maioria das cidades brasileiras: o livre funcionamento do comércio ambulante, isoladamente ou em camelódromos. O PL propõe que o Código de Posturas da capital mineira seja alterado, e que somente seja permitido, no logradouro público, a comercialização de mercadorias com origem legal comprovada e que respeitem as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É curioso porque, até agora, camelôs são admitidos pelas administrações municipais, alguns em locais específicos, como camelódromos, outros em determinadas regiões da cidade. E isso, além de concorrência desigual com lojas estabelecidas - que pagam impostos e têm de seguir da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) na contratação de empregados -, também abre as portas para contrabando.Há até feiras chamadas de 'roubódromo', nome que sugere venda de produtos roubados, o que leva esse tipo de comércio ambulante a uma categoria criminal.

Se este projeto de lei for aprovado pelos vereadores de Belo Horizonte, as vendas de ambulantes terão de se submeter ao CDC e ter comprovante de procedência legal. Portanto, terão um regime misto de legalidade (não pagam impostos nem outras taxas públicas exigidas dos lojistas formais, mas não vendem produtos roubados nem contrabandeados, e darão garantias ao consumidor).

É óbvio que as prefeituras admitem os ambulantes pois há escassez de empregos formais, registrados em carteira. E porque o salário mínimo brasileiro (R$1.320,00) não atende aos requisitos que o criaram. Um dos direitos expressos na Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, é: "IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;".

Então, agora há a tentativa de legislar para que o comércio informal formalize origem dos produtos e direitos dos consumidores. Coisas deste imenso, desigual e curioso país.