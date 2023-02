Planeje o pós-carnaval financeiro

reference

Ao contrário das festas de final de ano e das férias, não há, que eu conheça, salário adicional de carnaval. Então, o jeito é desacelerar os gastos na mesma medida que foram acelerados nos festejos carnavalescos. Como sempre, há que fugir das dívidas, pois os juros estão muito elevados, a partir da própria taxa Selic do Banco Central, que subiu muito para combater a inflação.No pós-carnaval, em algumas regiões do Brasil, ou antes dele, em outras, há um acumulado de gastos com imposto automotivo (IPVA), predial e territorial urbano (IPTU), escolas particulares e declaração anual de imposto de renda. No começo de abril, haverá outro feriadão, a Semana Santa.Quem usou demais o cartão, faça o possível e o impossível paras não recorrer ao crédito rotativo, que tem juros astronômicos. Converse com o gerente do seu banco para saber qual o crédito menos caro, e pesquise também as taxas de outras instituições financeiras.Sei que é chato pensar nisso agora, mas a vida segue e temos de agir com cuidado para não nos endividar. Bom carnaval!