Políticas de eletromobilidade são urgentes

Essas ações deveriam integrar uma ampla - e urgente - política nacional de eletromobilidade. Ainda em relação a combustíveis alternativos, também é fundamental que seja estabelecido um grande fórum nacional de discussão sobre os preços do álcool combustível. A cana-de-açúcar é plantada no Brasil, mas nos postos de combustíveis da maior parte do país não vale a pena abastecer com álcool, quando comparado à gasolina.Que haja um grande acordo com os produtores para baratear o preço do álcool.Os efeitos do aquecimento global já têm provocado desmoronamentos, alagamentos, secas, ferimentos e mortes. As soluções têm de acontecer já, não em futuro indeterminado, que pode ser caótico.