Por que não vender carros populares?

Foto: Estadão

A indústria automotiva vende, atualmente, poucos veículos em relação ao que registrava no passado. A economia frágil, a renda das famílias, achatada há vários anos, e os juros altos são parte do problema. Mas o maior motivo, sem dúvida, foi o fim dos carros ditos populares. Já se foi o tempo do Fusca, do Fiat 147 e do Celta. Fabricar carros que só a classe média alta pode comprar, limita muito o mercado. E movimenta os negócios de carros usados. Sim, é fato que a carga tributária sobre o carro zero é excessiva. Também se sabe que os juros têm de baixar, e a economia crescer realmente por alguns anos, para redução do desemprego e aumento dos salários. Mas, enquanto os veículos de entrada forem tão caros, o mercado automotivo não se recuperará consistentemente.