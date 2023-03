Preços dos alimentos seguem em alta enquanto governo ataca juros

Enquanto governo federal e mercado se digladiam em torno da taxa básica de juros da economia (Selic), os preços dos alimentos continuam muito elevados.O fato de os paulistanos irem muito menos à padaria para café e refeições diz tudo sobre a dificuldade que até a classe média tem para manter o padrão de consumo. Há diversos vilões: pandemia de coronavírus, invasão da Ucrânia, preços internacionais pós-pandemia, chuvas torrenciais na maior parte do Brasil, seca severa no Rio Grande do Sul e desvalorização do Real.

Mas identificar problemas é somente a primeira parte da reação a eles.Enfrentá-los é a segunda parte que pode fazer a diferença. A proposta de criar um aplicativo de cadastro nacional de agricultores familiares para que as prefeituras comprem até 30% da merenda escolar de pequenos produtores, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é criativa e tem impacto social.Façam logo.A retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - compra de alimentos de pequenos produtores para doação aos mais vulneráveis socialmente, escolas, hospitais e programas assistenciais também é muito positiva.O mais difícil é equilibrar oferta e demanda de alimentos consumidos por toda a população. Ou seja, adquiridos nos supermercados, atacados, feiras, quitandas, mercadinhos, restaurantes, padarias e bares. A formação de estoques reguladores e o combate aos atravessadores é fundamental para que os preços baixem, enquanto o governo não anuncia a nova âncora fiscal que substituirá o teto de gastos, abrindo espaço para redução da Selic.