Prioridade não é carro popular, e sim transporte público de qualidade

Foto: Estadão

O governo federal quer reviver o sonho do carro zero, hoje praticamente restrito à classe média alta. Já não se fala mais em automóveis entre R$ 45 mil a R$ 50 mil, como no início desta discussão, e sim em torno de R$ 60 mil. O difícil será convencer os estados a reduzir drasticamente o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em tempos de pindaíba financeira. E mais: esta deveria ser uma prioridade?Se o objetivo for tomar medidas para atrair a classe média, realmente o carro zero está entre os objetivos de desejo dos brasileiros. Mas se o governo pensa em reativar a economia e os empregos, há outros segmentos que contratam muito mais quando sua atividade cresce, como é o caso da construção civil.Em termos de transporte, investimentos em metrô, melhoria dos ônibus e trens urbanos, em termos de conforto e uso de combustíveis menos poluentes, certamente seria mais benéfico e abrangente do que o carro zero. Melhorar a logística também contribuiria para minimizar o sofrimento dos usuários.Além dessas questões, sabemos que o trânsito das metrópoles e das cidades de porte médio já é muito complicado, com engarrafamentos que infernizam a vida dos cidadãos. Como ficará se mais automóveis passarem a circular nas velhas ruas e avenidas?Há dois gargalos nas viagens interestaduais: a inexistência de trens de passageiros, e o preço proibitivo das passagens aérea. Não valeria mais a pena centralizar esforços logísticos e financeiros na volta dos trens de passageiros e em algum acordo que reduza as passagens de avião?Sem contar as hidrovias, subutilizadas e, em muitos casos, sucateadas, o que provoca graves acidentes. Deveriam ser opções de transporte urbano e interurbano.Pode ser que o presidente Lula consiga uma espécie de Fusca, como ocorreu o ex-presidente Itamar Franco. Temo, contudo, que esteja mirando o alvo errado.