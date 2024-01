Você já teve a impressão de que a barra de chocolate encolheu? E o iogurte, ovos (com 10 unidades, ao invés da tradicional dúzia)? Essa estratégia para manter o preço quando um produto fica mais caro, prejudica claramente o consumidor. Dificulta a comparação. Por isso, é bem interessante o Projeto de Lei nº 6122, que tramita no Senado Federal, e que estabelece que a mudança quantitativa do produto embalado posto à venda deverá constar da embalagem pelo prazo mínimo de dois anos, quando a redução da quantidade ou do peso for superior a 10%.

PUBLICIDADE Parece bem razoável, uma vez que vai ao encontro do direito à informação, uma das bases do Código de Defesa do Consumidor (CDC). E que não impede a venda nem o marketing, pois somente reforça uma realidade, que já consta da embalagem, embora sem alarde. Não julgo se os fabricantes estão certos ou errados em reduzir peso ou quantidade de itens para manter o preço (que às vezes sobe assim mesmo). Quem decide a estratégia de fabricação, distribuição e vendas é a empresa. Mas isso não implica induzir o consumidor ao erro. Tem de ser jogo limpo. Uma barra de chocolate, que no passado tinha, em média, 200g, hoje é encontrada até com 80g. E, o que é pior, como o tamanho da embalagem é bem semelhante, o consumidor teria de estar muito atento para perceber que um iogurte tem 150g, e o outro 180g. Essa reduflação - um nome desagradável como a prática - tende a ser maquiagem de preços. Não há tabelamento nem controle de preços. Insisto, contudo, que isso não significa enganar o consumidor, fazendo de conta que o preço não mudou, mas entregando menos produto do que o esperado.

Por isso, sou favorável a que a redução de peso ou de itens seja informada no rótulo por um período razoável, como os dois anos que constam do PL. Até porque a reduflação não é uma raridade, e sim uma prática generalizada. Mas a informação, em todos os casos, é melhor do que qualquer forma de desinformação. Democracia só funciona com transparência de atos.