Que venham as companhias aéreas low cost

Seria muito bom para o consumidor brasileiro que várias companhias aéreas low cost (baixo custo) passassem a operar no país, tanto para voos internacionais quanto nacionais. Se houver companhias que cobrem menos e ofereçam somente o voo (todos os demais serviços são cobrados à parte), todas as aéreas brasileiras terão de baixar o custo ou cobrarão mais e oferecerão um pacote mais amplo de conforto e qualidade.

Foto: Estadão Aéreas de baixo custo?

A grande vantagem, portanto, seria realmente oferecer opções mais baratas para o consumidor de baixa renda, ou para aquele que não pretende pagar milhares de reais por um voo nacional.

Há que lembrar sempre que, quando foi autorizada a cobrança do despacho de bagagens, uma das alegações é que isso diminuiria o preço dos bilhetes aéreos, o que não aconteceu.

Uma dessas low cost está chegando, a Arajet, com voos de São Paulo à República Dominicana. Além disso, há outras, como a JetSmart, no percurso São Paulo a Santiago do Chile. Mas há espaço para várias outras.

O transporte aéreo é muito importante em um país com as dimensões continentais do Brasil, principalmente porque abolimos os trens de passageiros, uma tolice também de dimensões continentais. E porque o transporte hidroviário, em país cortados por rios e lagos, ainda carece de mais ofertas e de qualidade.

Embora o trio Azul, Gol e Tam tenha ampliado algumas rotas para o interior do Brasil, ainda não há uma cobertura ampla o suficiente para que o passageiro possa realmente escolher se viajará de ônibus, avião ou automóvel particular. Em tempo: reduzir ao máximo o imposto sobre o querosene de aviação é fundamental para que os brasileiros (as) possam viajar mais de avião. E investir em ferrovias é reparar um erro histórico, imperdoável.