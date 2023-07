Reforma aumenta transparência tributária

Não ouso chutar (porque, neste momento, seria chute) que a Reforma Tributária, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, aumentará ou diminuirá a elevada carga de tributos do Brasil. Mas, em termos do mercado de consumo, ao menos teremos uma visão mais clara do peso dos impostos nos preços dos produtos e serviços, e isso já será melhor do que o atual caos tributário.

Foto: Evelson Freitas Cesta básica mais em conta?

Espero que o fim da multitributação - incidência de impostos em vários pontos da cadeia de produção, distribuição e vendas - além de simplificar a arrecadação de tributos, amplie o acesso das famílias de baixa e média rendas a determinados produtos, hoje inacessíveis. São positivas, também, mudanças como a cesta básica nacional de produtos com alíquota zero; a devolução de parte dos impostos aos contribuintes (cashback), e a redução das alíquotas da Contribuição de Bens e Serviços (CBS, que congregará impostos federais) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, que unirá ICMS e ISS), para segmentos como saúde; educação; produções artísticas, jornalísticas e culturais.; transporte coletivo de passageiros; dentre outros.Ainda há muito caminho a percorrer antes que a Reforma Tributária entre em vigor. Antes, terá de passar pelo Senado. E, se for modificada nessa casa, voltará à Câmara dos Deputados. Aprovada na Câmara e no Senada, irá à sanção presidencial. As mudanças serão implantadas gradualmente, ao longo dos anos. O consumidor só saberá, mesmo, se sua vida ficou mais fácil depois de fechar o orçamento mensal. Mas a simplificação já é um avanço, e isso não há como negar.Se a escolha dos itens da cesta básica nacional for bem-feita, e houver estoques reguladores de produtos de primeiríssima necessidade, os mais pobres terão inegável ganho com esta reforma. E nada impedirá os congressistas de, periodicamente, fazer ajustes na legislação, à medida que o dia a dia mostrar que essas modificações são necessárias.