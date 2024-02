Novamente, as chuvas inundaram São Paulo, como tem ocorrido com certa frequência em diversas regiões do Brasil, desde o ano passado. Além da própria vida e dos familiares, as pessoas se preocupam com a perda de bens caríssimos, como casa e veículos. Fique atento, portanto, quando contratar seguros para automóveis e residenciais. Certifique-se de que as apólices realmente cubram danos provocados por chuvas e raios.

PUBLICIDADE Sempre se afirmava que o Brasil tinha problemas, mas que pelo menos não era sujeito a terremotos, maremotos e a furacões. Terremotos e maremotos, felizmente, não são comuns, mas ventos fortíssimos já ocorrem com mais frequência. E o Brasil é campeão mundial da incidência de raios.

Portanto, se houver espaço no orçamento, vale, sim, a pena fazer seguro que proteja carro e casa de perdas provocadas por eventos climáticos extremos. Mas, repito, muita atenção às cláusulas da apólice. Há seguros que têm várias configurações, de acordo com o valor (prêmio) pago.

Variam, também, as indenizações previstas em contrato. Avalie se determinado valor cobriria mesmo os prejuízos provocados por uma enchente, a queda de um raio ou destruição provocada por vendaval.

E esclareça se o vendaval a que se referem tem limite de velocidade, o que consideram inundação etc. Não deixe margem para dúvidas.

Procure um corretor de seguros credenciada, de preferência indicado por familiares, amigos ou colegas de trabalho. Se recorrer diretamente a uma corretora, os mesmo cuidados são recomendados.

Cuidado com ofertas de seguros com preços especiais em sites dos quais não tenha referência.

Consulte os sites com rankings de reclamações do consumidor e verifique se a corretora está entre as reclamadas, de que forma lida com as reclamações etc. E lembre-se de que seguro é algo que se contrata na esperança de não ter de usar, somente para assegurar a manutenção de um bem ou da própria vida (na caso de seguro saúde).

Não adianta pensar que poderia economizar aquele valor porque sua casa ou veículo nunca foi danificado em uma tempestade. Não há como saber se isso ocorrerá ou não. Há, contudo, como saber se teremos condições de providenciar os consertos necessários, se o evento climático nos prejudicar.