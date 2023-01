Sem democracia, não há defesa do consumidor

Sei que este espaço se destina a tratar da defesa dos direitos do consumidor. Face ao que aconteceu neste domingo, em Brasília, com invasão e depredação no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, é fundamental ressaltar: foi a normalidade democrática que nos legou o fortalecimento dos Procons, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), os Juizados Especiais Cíveis, os reajustes do salário mínimo acima da inflação (recompondo aos poucos seu poder de compra), dentre outras medidas que tornaram cada brasileiro e brasileira mais cidadão, eleitor, contribuinte e consumidor.

Sede do STJ em Brasília:

Além disso, na vigência da democracia, o instituto da ouvidoria ganhou status obrigatório na área pública. Passamos a ter a quem nos manifestar frente à percepção de desrespeito de nossos direitos. Regimes autoritários não fortalecem a independência do Judiciário, a prevalência do arcabouço legal, a dignidade humana nem direitos como os do consumidor.Quando você, caro leitor ou leitora, reclama de uma abuso nas relações de consumo, somente o faz porque vivemos em um regime democrático. Fora dele, a lei do mais forte vigoraria, e obviamente o mais forte, em termos financeiros e de estrutura jurídica, não são os mais pobres, os vulneráveis, nem mesmo a classe média. Lembre-se disso sempre. Democracia não é um conceito vago. É o que nos garante equilibrar forças e direitos, em uma sociedade ainda tão desigual.