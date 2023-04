Somente investimentos de alto risco pagam muito mais

Com a inflação resistente à taxa de juros cavalar, e o temor de perda ainda maior da renda familiar, a classe média que ainda consegue guardar algum dinheiro, tenta identificar formas de receber mais por seus investimentos. Nunca é demais advertir: dificilmente uma aplicação rende muito mais do que a média do mercado, exceto quando o risco for alto. E, nesses casos, a possibilidade de perder é maior do que a de ganhar.

Dólar e ouro sempre são lembrados quando o objetivo é multiplicar o dinheiro. Mas são investimentos especulativos, ou seja, influenciadas por medidas políticas, mudanças na gestão pública da economia, decisões do Federal Reserve (banco central norte-americano), guerras etc.

Criptomoedas não são regulamentadas nem fiscalizadas pelo Banco Central, o que aumenta muito o risco de calotes, como as perdas milionárias que tiveram recentemente dois jogadores do Palmeiras.

Imóveis nem sempre têm liquidez, ou seja, são rapidamente transformados em dinheiro. Isso também vale para outros tipos de investimentos, como em obras de arte. Ou seja, só valem a pena para quem tiver tempo para esperar que seus bens estejam valorizados, antes de resgatá-los ou vendê-los.

Há uma regra que norteia as aplicações financeiras: quanto maior o retorno, ou seja, a lucratividade, maior o risco. Então, se não tiver dinheiro sobrando, arrisque menos e se contente com ganhos modestos, optando por mais segurança.