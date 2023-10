Suco fake não faz bem à saúde

A tentativa de um fabricante de refresco ultraprocessado de associá-lo à dieta saudável, devido à adição de vitamina C, D e zinco, choca quem assiste ao comercial de TV pela primeira vez. E mostra a criatividade publicitária para vender um suco artificial como se fosse um produto bom para a saúde.

Foto: Estado.

Ultraprocessados, por sua vez, aqueles cuja fabricação tem várias etapas, técnicas de processamento, e que contêm muitos ingredientes (alguns somente industriais). São os casos de refrigerantes, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, achocolatados, bebidas lácteas adoçadas, caldos com sabor de frango ou de carne bovina. O melhor suco para a saúde, sem dúvida, é aquele feito na hora do consumo, com a fruta, sem adicionar açúcar nem água. Depois, vêm aqueles vendidos em garrafas ou em embalagens longa vida, integrais, sem adição de açúcar nem de outra fruta além da principal - por exemplo, se for de uva, sem maçã. Os refrescos em pó, para dissolver na água, têm acidulantes, aromatizantes, conservantes, corantes e adoçantes, e pouca polpa de fruta. O que mais preocupa é que a merenda de muitas crianças e adolescentes seja composta por sucos processados ou ultraprocessados, ou ainda achocolatados; salgadinhos (lanches) e doces industrializados. Ou seja, com muito sódio, açúcares, gorduras e ingredientes para conservar, dar cor e sabor.Isso é uma porta aberta para a obesidade, diabetes, hipertensão, problemas renais, dentre outras enfermidades, que às vezes as acompanham pela vida toda. Sugestão: considere a elaboração da merenda um processo educativo e que contribuirá para que seus filhos não tenham doenças crônicas, e cresçam com saúde. Vale a pena perder um pouco de tempo em lugar de comprar produtos processados e ultraprocessados.