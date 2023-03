Tabela de IR não corrigida é pênalti fora da área

Acertar as contas com a Receita Federal é uma obrigação cívica, por mais que seja desagradável levantar documentos necessários e preencher a declaração anual. São os impostos, taxas e contribuições que fazem um país ir em frente com suas obrigações sociais - como saúde, educação, programas como o Bolsa Família - e logísticas - por exemplo, a transposição do Rio São Francisco.

Mas essa relação tributária e fiscal deve ter jogo limpo, segundo as regras, dos dois lados, ou seja, governos e contribuintes. Ao não reajustarem a tabela do IR, sucessivos governos eleitos democraticamente impuseram ao cidadão uma super taxação. A defasagem da tabela acumulava, em janeiro último, 1448,1%.É um absurdo que uma pessoa que ganhe R$ 1.900,00 seja tributada na fonte. Se houvesse correção anual pela inflação, o que seria somente justiça tributária, a isenção iria até R$ 4.670,23.Dois presidentes de orientações políticas totalmente opostas prometeram, em campanha, isenção para quem ganhe até R$ 5 mil (Jair Bolsonaro, que não cumpriu a promessa, e Luiz Inácio Lula da Silva, que começou a governar em janeiro, e que já anunciou isenção para quem recebe até R$ 2.954,69).Aumento de tributação por meio da não correção da tabela é como marcar pênalti em falta cometida no meio do campo. Obedecer às obrigações tributárias, correto. Ser sobretaxado, não.