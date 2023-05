Tecnologia 5G ainda não diz a que veio

Se você ainda não comprou ou tem smartphone com acesso à tecnologia 5G, não precisa ter pressa em trocar de celular. Recente estudo da consultoria Opensignal revelou que os usuários ativos desta tecnologia só ficam 7,6% do tempo conectados em 5G.

O Brasil demorou para fazer o leilão e implantar esta tecnologia. A primeira cidade a oferecer este sinal foi a capital federal, Brasília, em julho do ano passado. Somente em 2029 está previsto que todos os municípios brasileiros contem com 5G, que tem conexão mais rápida e estável, facilita o uso da Internet das coisas e reduz o consumo de energia.

Fica claro que o lançamento do 5G, como ocorreu com várias outras medidas adotadas no ano passado, obedeceu mais ao calendário eleitoral do que à cobertura nas capitais estaduais e federal.

Mas se ficamos para trás na conexão, somos um dos líderes mundiais na tributação das telecomunicações Ou seja, o consumidor paga muito, mas continua dependendo mais das conexões 3G e 4G.

E isso vai na contramão de um grande avanço: o país é o segundo com o governo digital mais maduro, sendo superado somente pela Coreia do Sul.