Você está protegido contra eventos climáticos!?

É bem provável que você nunca tenha se preocupado em procurar seguros residenciais que cubram sinistros provocados por terremotos, alagamentos, vendavais e danos a placas solares. Mas os tempos, agora, são outros: com muito mais frequência do que no passado, temos enfrentado chuvas em excesso ou secas, e ciclones extratropicais. Terremotos, ao menos por enquanto, ainda não têm ocorrido com intensidade que cause grande preocupação.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Isso ocorre porque chegou a conta do descaso com o meio ambiente. Desde a Revolução Industrial - que começou no século XVIII, na Inglaterra - aumentamos a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, o uso de asfalto e concreto nas grandes e médias cidades, poluímos águas, terra e ar, e há superpopulação em algumas regiões do planeta.

As chuvas que caíram no Litoral Norte de São Paulo, entre 18 e 19 de fevereiro último, foram as maiores já ocorridas no Brasil em 24h. Em Bertioga, por exemplo, choveu quase 700 milímetros.

Além de evitar locais de risco para morar - se possível -, não podemos descartar lixo em córregos nem riachos, temos de manter telhados e calhas em boas condições, fixar as tampas de reservatórios de água e, se houver condições financeiras para isso, procurar seguros que cubram danos provocados por vento, chuva e incêndio.

Mas, atenção: leia muito bem as cláusulas dos contratos de seguro automotivo e residencial, para verificar se e como cobrem danos por inundações.Os tempos são outros, então temos de pensar em novas formas de proteger nosso patrimônio.