Cliente Veloe pode pagar débitos veiculares em até 12 vezes

Com o início de um novo ano se aproximando, muitas famílias já começam a se preocupar com as despesas que surgem nessa época. Além de gastos extras com presentes, férias e comemorações, a rematrícula dos filhos na escola, o IPTU e os débitos veiculares tornam cada vez mais difícil fechar as contas do mês. Pensando nisso, a Veloe firmou uma parceria com a Zapay, plataforma de consulta e pagamento de débitos de veículos, para facilitar a vida dos seus clientes.

“Quando lançamos essa parceria e essa nova oferta aos clientes Veloe, dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo indicavam que quase 1 milhão de motoristas estavam com o IPVA 2021 em aberto e, em 2022, o valor do imposto deveria aumentar”, relembra o superintendente de Produtos da Veloe, Mauro Telles. Por meio da parceria, os clientes pessoa física (PF) conseguem consultar as dívidas junto aos órgãos de trânsito federais, estaduais ou municipais, incluindo IPVA, multas e licenciamento, e realizar o pagamento diretamente pelo aplicativo da Veloe, de maneira rápida e fácil.

Além de facilitar a vida dos motoristas, concentrando todos os débitos em uma plataforma, a parceria permite parcelar o valor devido em até 12 vezes no cartão de crédito. Também é possível realizar o pagamento por boleto bancário ou PIX.

Prova do sucesso da parceria é que, desde janeiro de 2022, foram feitas mais de 6 mil transações no app da Veloe, com mais de R$ 8 milhões transacionados, revela Telles.

Carteira digital completa

Para o superintendente de Produtos da Veloe, o sucesso da parceria com a Zapay reforça o compromisso da empresa de estar sempre presente para facilitar tudo que envolve o carro, além de ser uma carteira digital completa. “Hoje temos mais de 50 parcerias que nos ajudam na consolidação de mercado como player de mobilidade”, explica.

Além das startups que oferecem diferentes razões de uso para os clientes PF e PJ da Veloe, o executivo destaca as parcerias no modelo b2b2c que ajudam nessa oferta de mobilidade como um serviço (MaaS), como as tags oferecidas aos clientes do C6 Bank, BTG+, Pernambucanas e Digio.