Números do próprio Ministério da Agricultura escancaram o problema. Em 2023, somente 6,25 milhões de hectares agrícolas contavam com algum tipo de cobertura, o que não dá nem 10% da área destinada à produção agropecuária. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), boa parte das apólices está localizada na Região Sul, com as demais praticamente desassistidas.

Nesta temporada, a intensidade do fenômeno climático El Niño, que traz chuvas volumosas para o Sul e seca para o Brasil central, vem castigando lavouras, reduzindo estimativas de safra, o que acarretará em impactos na oferta, renda do produtor e preços ao consumidor. Sem seguro, as incertezas só aumentam, avolumando-se para o próximo ciclo.