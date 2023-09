CMN aprova resolução que ajusta normas do Proex

Brasília - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 28, resolução que ajusta as normas do Programa de Financiamento às Exportações (Proex). O Ministério da Fazenda afirma que o principal motivo para os ajustes é fortalecer o Proex por meio de “aprimoramentos operacionais”.

Instituído em 1991, o Proex promove as exportações brasileiras, viabilizando financiamentos em condições equivalentes às praticadas no mercado internacional.

Segundo a Fazenda, agora será permitido que, nos casos em que o potencial beneficiário não possa aguardar a finalização da análise do seu pleito de benefício no Proex para realizar o embarque, a exportação possa ocorrer antes de a avaliação ser finalizada.

Nesse caso, o exportador assume o risco da eventual não aprovação do pleito, mas não perde a possibilidade de pleitear o benefício por não poder aguardar os trâmites burocráticos para embarcar sua mercadoria, explicou a pasta, que considerou essa a “principal” alteração promovida na resolução.

A norma também estabelece o prazo de 60 dias para que as instituições financeiras informem ao Agente Financeiro do Proex - o Banco do Brasil - sobre eventuais valores a serem restituídos para o Tesouro Nacional nos casos de liquidação antecipada dos financiamentos, inadimplemento e substituição de índices de referência utilizados nas taxas de financiamento.

Se o prazo não for cumprido, o texto prevê que a União poderá impedir novas aprovações de operações com aquela instituição financeira até a regularização do caso. Além disso, informou a Fazenda, o CMN regulamentou a possibilidade de a União cobrar administrativa ou judicialmente os valores devidos nessas situações das instituições financeiras.