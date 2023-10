CNI inclui metas ‘verdes’ e de igualdade de gênero em documento que será entregue a Alckmin

BRASÍLIA - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) se reúne nesta sexta-feira, 20, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para apresentar uma lista de oito diretrizes que devem balizar a atuação do setor na próxima década.

O documento, chamado de mapa estratégico, está na quarta edição e trará, pela primeira vez, metas mais claras ligadas ao meio ambiente e à igualdade de gênero.

Na área ambiental, uma dos objetivos estabelecidos prevê reduzir em 0,5% ao ano as emissões de gases do efeito estufa por parte da indústria brasileira, no período entre 2023 e 2032. “A ideia é apoiar as empresas nessa corrida por tecnologias de descarbonização”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

O setor também prevê aumentar em 1,8% ao ano a quantidade de empresas que realizam inventários de emissão de gases poluentes - um documento que mapeia o perfil dessas emissões e auxilia no planejamento de descarbonização das atividades. Em 2021, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 139 companhias da indústria de transformação realizaram esse tipo de inventário. A meta é chegar a 170 em 2032.

Presidente da CNI cita 'corrida' por tecnologias de descarbonização da indústria. Foto: Werther Santana/Estadão

A sinalização da indústria em relação à agenda ambiental não é à toa: ela ocorre em meio a mudanças relevantes no ambiente de negócios internacional e nas políticas públicas. Em Brasília, a agenda verde ganhou força e se tornou uma das principais bandeiras econômicas do governo Lula, que pretende criar um mercado regulado de crédito de carbono no País, obrigando as empresas a comprar “o direito” de poluir.

Já no cenário externo, as companhias nacionais vêm sendo cada vez mais pressionadas por legislações ambientais rígidas, como a da União Europeia, que prevê sobretaxar produtos com alta pegada de carbono. Ter um selo de sustentabilidade, portanto, tornou-se estratégico.

Igualdade de gênero

O documento da CNI também estabelece metas na área de diversidade, equidade e inclusão. O objetivo, segundo a confederação, é fomentar o compromisso das empresas industriais com a promoção dessas políticas e pavimentar o caminho para que o Brasil reduza em 36% o Índice de Desigualdade de Gênero até 2032.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), compilados pela CNI, o País tinha, em 2021, um índice de desigualdade de gênero quase quatro vezes superior à média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O dado brasileiro também superou, em todos os sete anos pesquisados, a média da América do Sul.

O tamanho do desafio fica evidente ao se olhar a composição do quadro de lideranças da própria CNI. Dos 44 nomes listados nas páginas iniciais do documento - dentre presidente, vice-presidentes, diretores, conselheiros e suplentes - todos são homens.

Questionada, a confederação afirmou que a promoção da igualdade de gênero na indústria é um compromisso “inarredável” e que tem adotado medidas nesse sentido. Dentre elas, a criação do Fórum Nacional da Mulher Empresária, que é composto por 26 executivas e tem a função de propor ações voltadas à equidade no setor industrial.

Agenda ampla

A reunião do setor será realizada em São Paulo e também contará com representantes de 40 associações setoriais e de 27 federações estaduais.

Dentre os temas prioritários elencados pelo documento e que serão debatidos no encontro estão: melhora dos ambientes econômico e de negócios; economia de baixo carbono; maior integração internacional; melhora do desenvolvimento humano e das condições de trabalho; investimento em tecnologia e infraestrutura; e acesso à educação.

“Esses setores precisam ser desenvolvidos simultaneamente. Não adianta melhorar a infraestrutura do País se você não trabalha a segurança jurídica e a qualidade regulatória, porque são investimentos de longo prazo”, afirma a gerente de estratégia e competitividade da CNI, Maria Carolina Marques. “Também não adianta falar de inovação sem contemplar a base educacional e a capacitação necessária para os trabalhadores”, complementa.