CNN: Chris Licht deixa direção executiva da emissora 13 meses após assumir cargo

Após semanas de conflito na redação da CNN e diante de uma perda de identidade e audiência, o canal de notícias americano anunciou, na quarta-feira, 7, que seu diretor-executivo, Chris Licht, deixará o cargo. A saída de Licht ocorre no início da campanha para as presidenciais do próximo ano. As eleições permitem que os canais noticiosos aumentem a audiência e as receitas. Segundo um comunicado, o grupo Warner Bros Discovery, casa matriz da CNN, ainda não escolheu um substituto.

Chris Licht deixa direção executiva da emissora 13 meses após assumir cargo Foto: Vincent Tullo/The New York Times

Chris Licht assumiu a direção da emissora em maio de 2022, após a saída repentina do emblemático CEO Jeff Zucker, que não revelou à direção da emissora o relacionamento amoroso que mantinha com uma executiva da CNN. Desde então, Licht vem tentando relançar o mais antigo canal de notícias dos Estados Unidos, que perdeu audiência para sua concorrente conservadora, Fox News, e a MSNBC, que segue uma linha editorial mais de esquerda.

O ex-diretor-executivo fez várias mudanças na programação, sem sucesso até agora. Ele tentou algumas manobras midiáticas, como exibir um programa ao vivo com o republicano Donald Trump, assistido por uma plateia, em meados de maio. Este programa foi, entretanto, mal recebido não só por parte da audiência, mas também pela redação, que o considerou uma plataforma para o ex-presidente americano (2017-2021), ao atingir uma audiência composta, em sua maioria, por apoiadores de Trump. Além disso, o efeito do programa na público durou pouco, já que alguns dias depois, a CNN ficou atrás do pequeno canal conservador Newsmax no ranking diário de audiência.

A posição de Chris Licht ficou ainda mais fragilizada após a publicação de um artigo na revista “The Atlantic”, que destacou, na semana passada, a clara ruptura entre o diretor e seus funcionários.

“A tarefa não foi fácil, especialmente em um momento de grande agitação e transformação, e ele (Licht) colocou seu coração nisso”, disse em um comunicado interno David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, ao qual a AFP obteve acesso. “Infelizmente, as coisas não correram como esperávamos e, no final, assumo a responsabilidade por isso”, acrescentou.

Enquanto não designa um novo CEO, a CNN contará com uma equipe interina formada por três de seus vice-presidentes para assuntos editoriais, e seu número dois para a parte comercial. A chegada de Licht à CNN coincidiu com uma mudança de era no canal, que agora faz parte do novo grupo Warner Bros. Discovery, fusão do grupo de televisão Discovery com seu rival Warner Bros., que também inclui o canal HBO e a plataforma de streaming HBO Max, recentemente renomeada para Max.

Continua após a publicidade

Zaslav, que agora dirige o grupo após a fusão, impôs reduções de custos e de gastos em conteúdos. “É claro que (Licht) não era bem visto na redação, mas a questão é se era por sua gestão ou por levá-la a uma direção que ela não queria”, disse Jeffrey McCall, professor da Universidade DePauw. “Licht tentou devolver a CNN ao terreno do jornalismo ao vivo, com um tom menos subjetivo”, acrescentou o professor, para quem a rede “havia se orientado ideologicamente” e isso “havia limitado sua audiência à esquerda”, um território já ocupado pela MSNBC./AFP